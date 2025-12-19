Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari, sono nordamericani i due gruppi interessati al club: uno dagli USA e l'altro dal Canada

Tommaso Maschio
ieri alle 12:19
Tommaso Maschio

In verità negli ultimi tempi sto dialogando con due realtà interessate al Bari. È una fase di dialogo, la novità è questa. Per me è importante poter dare la squadra a mani solide che possono avere una progettualità nell'interesse della piazza, del Bari e di quello che sarà il futuro. Esiste un patto di riservatezza, cerco di essere il più neutro possibile nel parlarne. Non sono gruppi nazionali, sono realtà straniere. I gruppi si propongono, ci si conosce e ci si incontra, ci sono delle tempistiche”. Nella giornata di ieri il numero uno del club pugliese Luigi De Laurentiis è tornato a parlare della possibilità di un ingresso di un socio che possa in futuro rilevare l’intera società e porre fine a quella multiproprietà che va risolta entro il 2028.

Come riferisce l’edizione barese de La Repubblica le piste portano a due gruppi nordamericani: la prima agli Stati Uniti, terra ben nota ai De Laurentiis per legami familiari e per i lavori realizzati nel mondo del cinema, l’altra al Canada. E da lì che sono partiti ormai mesi fa i primi sondaggio di un gruppo che ha già alcuni interessi sul territorio pugliese, anche se è ancora molto presto per parlare di due diligence o di trattative avanzate.

Sulle pagine del quotidiano il collega de Il Sole 24 ore Marco Bellinazzo ha fatto anche una prima valutazione del club fissandola attorno ai 60 milioni di euro: “Oggi più che mai è complicatissimo stimare il valore di un club di calcio solitamente si guarda al fatturato moltiplicato per un certo valore, diciamo per tre. Applicando alla lettera questo parametro, il triplo del fatturato in Serie B del Bari (poco oltre i 20 milioni di euro) ci porta a 60 milioni”. Cifra inferiore agli oltre 100 milioni di valutazione fatta dai De Laurentiis che però considerano la piazza da Serie A. Solo in caso di promozione – coi diritti tv che schizzerebbero attorno ai 30-40 – la cifra si potrebbe avvicinare a quella richiesta dalla proprietà.

