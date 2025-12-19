Ederson in vendita già a gennaio? Dipenderà dall'offerta, ma la porta non è più chiusa

Le parole di Andre Cury su Ederson, centrocampista dell'Atalanta, sono state abbastanza chiare. "È un’opportunità perché il suo contratto è in scadenza. L'Atalanta non ha voluto cederlo nonostante abbia ricevuto offerte molto alte. Credo che completeranno il trasferimento in questa sessione invernale o estiva. L'Atalanta chiedeva molti soldi, tra i 60 e i 75 milioni di euro. Ora si presenta un’opportunità perché è quasi in scadenza di contratto, potrebbero anche dimezzarne il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni".

L'estate scorsa

Ederson ha fatto una discreta stagione, con l'apogeo del gran gol al Montjuic contro il Barcellona, decisivo per il due a due finale. Molti club lo hanno messo nel mirino, in particolare l'Atletico Madrid, ma le richieste erano davvero troppo alte dopo la cessione di Mateo Retegui in Arabia Saudita.

Le prospettive

Mancano diciotto mesi al termine della sua scadenza e non c'è nessuna intenzione di rinnovare il contratto. Dunque è chiaro che bisognerà operare una scelta, fra cederlo ora oppure fra sei mesi, quando il cartellino sarà inevitabilmente meno costoso. La sensazione è che se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile verrà vagliata senza particolari patemi.

La valutazione

Forse più vicina ai 35 che ai 30, ma quella data dall'agente di Ederson è una cifra che può essere reale per chi è in scadenza fra un anno e mezzo, con l'ultima finestra come possibilità di cederlo a prezzo pieno.