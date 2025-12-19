Brescia, Vido: "Puntiamo in alto. Se saranno play off li faremo. Se arriveremo primi meglio"

“Ritrovare il campo mi rende felice, stare fuori è difficile e non lo nego, ma ho cercato di non perdere mai l’ottimismo. Quello che ho vissuto mi ha forgiato rendendomi il giocatore che sono oggi”. L’attaccante dell’Union Brescia Luca Vido parla così all’edizione on line Giornale di Brescia facendo il punto sul suo rientro dopo i problemi al polpaccio che lo hanno tenuto fermo per circa un mese e dopo la gara contro la Dolomiti Bellunesi in cui ha giocato da titolare l'intera partita.

Spazio poi al cambio di allenatore: “Diana non era l’unico colpevole e di certo la squadra non se ne lava le mani. È stata una sconfitta per tutti il suo esonero e personalmente sono dispiaciuto. Ora è arrivato Corini, ma è giusto che ognuno di noi si prenda le sue responsabilità. - prosegue l'attaccante classe '97 – Conoscevo già il nuovo mister, mi sono sempre trovato bene con lui e sono felice che sia arrivato qui. Ma dobbiamo dare qualcosa di più per far tornare la piazza dove è stata finora”.

Per Vido la promozione, nonostante l’ampio distacco (13 punti) dal Vicenza capolista, non è però impossibile: “Puntiamo in alto e tireremo le somme alla fine: se ci sarà da fare i play off, li faremo. Se arriveremo primi tanto meglio”.