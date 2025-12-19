SudTirol, il Modena apre per Caso. Ma il giocatore attende una big. Il punto della situazione

Come già anticipato nei giorni scorsi il SudTirol si sta muovendo in maniera concreta per l’esterno offensivo Giuseppe Caso del Modena. Il tecnico Fabrizio Castori sta infatti caldeggiando il suo acquisto sfruttando il fatto che il calciatore sta trovando poco spazio – appena 16 minuti in stagione - in gialloblù e avrebbe voglia di cambiare aria a gennaio.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Modena ci sarebbe stato nelle scorse ore un summit fra la dirigenza del Modena, il direttore sportivo altoatesino Paolo Bravo e l’agente del giocatore Tullio Tinti. I Canarini sarebbero disposto ad andare incontro ai biancorossi sul piano economico, ma il classe ‘98 avrebbe chiesto tempo per aspettare un’eventuale chiamata da un club d’alta classifica che però non si è ancora palesata.

Il SudTirol sarebbe disposto ad attendere fino all’apertura ufficiale del mercato poiché vorrebbe mettere a disposizione del tecnico Castori dei rinforzi fin dall’inizio di gennaio in modo che possano essere pronti per scendere in campo nel fine settimana del 10-11.