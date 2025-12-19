Lecce, arriva il Como di Fabregas: out ancora in 3 oltre ai nazionali in Coppa d'Africa
Il Lecce si prepara alla delicata sfida interna prevista domani pomeriggio contro il Como, allo stadio Via del Mare (ore 15). Dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Pisa i giallorossi vogliono provare a rendere la vita difficile anche agli uomini di Cesc Fabregas.
La squadra si è allenata questa mattina in una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano agli ordini di mister Eusebio Di Francesco. Assenti alla seduta chiaramente Lameck Banda, Lassana Coulibaly e Kialonda Gaspar convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni in Coppa d’Africa.
Per il resto hanno svolto lavoro personalizzato il portiere Christian Früchtl e il difensore Gaby Jean, terapie invece per il centrocampista Medon Berisha.
