Atalanta al lavoro in vista dell'Atalanta: Sulemana in gruppo, Bakker ancora no
L'Atalanta si prepara alla prossima sfida contro il Genoa, in programma il 21 dicembre alle 20.45, allo stadio Luigi Ferraris. I giocatori nerazzurri si sono allenati questa mattina agli ordini di Raffaele Palladino.
Kamaldeen Sulemana ha svolto parte del lavoro assegnatogli con il resto del gruppo, mentre Mitchel Bakker ha lavorato in campo, ma con individualmente. Terapie per Berat Djimsiti e Raoul Bellanova.
