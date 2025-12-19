Veltroni fa notare: "Boniperti avrebbe già preso Palestra alla Juventus: servono italiani"

Il giornalista Walter Veltroni, in passato sindaco di Roma e Vicepresidente del Consiglio, alla vigilia della sfida fra i giallorossi di Gasperini e la Juventus è intervenuto a Radio Bianconera nel corso del programma "Rassegna Stramba".

In merito al nuovo corso dei bianconeri, Veltroni ha spiegato che a suo dire la Signora dovrebbe ritrovare un certo tipo sentimento bianconero "e Spalletti è la persona giusta, perché ha ha cuore e cervello", ha detto. "È arrivato nel momento giusto, è entrato in una squadra non sua, nel senso che non ha inciso sul mercato. Cercherà di ristabilire questo filo", ha aggiunto.

In merito all'operato della società con Elkann, ha poi dichiarato: "Non ho elementi di conoscenza diretta. Ho molta fiducia in Chiellini, potrebbe essere l'uomo chiave per la ripresa. Quando parla lui si respira aria bianconera, capisce di calcio, di giocatori, spero assuma un ruolo sempre più rilevanti". Non solo Chiellini però: Veltroni auspica il ritorno di altri che conoscono l'ambiente Juve, come Del Piero: "Per noi Alex presidente sarebbe la soluzione. Un altro che vorrei Platini".

Ulteriore elemento di riflessione è la presenza di una colonna di giocatori italiani nella rosa: "Allegri mi disse che in una grande squadra serve sempre un nucleo di italiani. Oggi vedi squadre in cui ce ne sono pochi. Cabrini, Tardelli, Scirea, furono presi non dalle big d'Europa. Una volta si costruivano i campioni. Boniperti, per esempio, avrebbe già preso Palestra".