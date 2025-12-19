Monza, Bianco: "I bilanci si fanno alla fine, ma ora saremmo in A. Panettone? L'ho già mangiato"

“Non so se avrei firmato per questa posizione a inizio anno, come ho già detto ci sono state delle difficoltà all’inizio, ma sono felice di avere un grande gruppo che ha fatto tanti punti e che sarebbe in Serie A se oggi finisse il campionato, ma mancano ancora tantissime partite. Il panettone? lo avevo già mangiato a settembre al Fantello, era buonissimo. Scherzi a parte oggi non si può tirare una riga e dare un giudizio, lo si farà a fine stagione”. Il tecnico del Monza Paolo Bianco nella conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Carrarese traccia un primo bilancio della stagione: “Forse meritavamo qualcosa di più e probabilmente ci mancano qualche gol in più perché per nostri demeriti o per sfortuna non abbiamo concretizzato le occasioni create. Bisogna essere più cinici”.

Bianco si sofferma poi sulla lotta al vertice: “Nei quattro scontri diretti contro Palermo, Cesena, Frosinone e Venezia abbiamo perso solo una volta. E a queste aggiungerei anche il Modena vista la posizione in classifica. Sarà un bel campionato e penso che fino all’ultimo saremo molte a lottare per i primi posti. E noi fino a quando non finisce il campionato, lavoreremo e combatteremo fino alla fine”.

Il tecnico brianzolo si sofferma infine sulla situazione della rosa e sul mercato: “Caprari e Colpani sono assenti, il primo si è fermato nel finale e bisogna attendere i referti medici. Obiang invece partirà dopo questa gara. Keita? La sua storia dice che negli anni difficilmente ha finito una gara, ha bisogno di trovare continuità, ma quando parte dall’inizio è perché è al 100%. - conclude Bianco – Sul mercato parlo con Burdisso tutti i giorni e la società si farà trovare pronta se ci sarà bisogno”.