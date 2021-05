Roma Femminile, Bartoli: "Un trofeo in giallorosso lo sognavo da tutta la vita"

La capitana della Roma Femminile Elisa Bartoli commenta così a Sky Sport la Coppa Italia vinta oggi dalle giallorosse contro il Milan: “Aspettavo da sempre questo momento, ero più tesa oggi che al Mondiale. Abbiamo avuto un momento difficile in campionato, ma questo è il giusto premio per questa stagione condotta con grande umiltà. Oggi si è vinta la Coppa Italia, il prossimo anno punteremo a qualcosa in più oltre che a confermarci. Alzare un trofeo con la Roma per me era un sogno da quando sono nata”, ha concluso.