Supercoppa femminile, confermata la Final Four. Ma cambiano i criteri di qualificazione

Dalla prossima stagione le prime due del campionato sfideranno le finaliste di Coppa Italia

Alla luce del grande successo riscosso dall’ultima edizione della Supercoppa TIMVISION, il Consiglio Federale - su proposta dell’Assemblea della Divisione Calcio Femminile - ha approvato il nuovo format della competizione, che si baserà sullo svolgimento di una Final Four al posto della tradizionale gara unica tra le vincitrici di campionato e Coppa Italia. Dalla prossima stagione, quindi, il trofeo verrà assegnato dopo tre partite - semifinali e finale - che vedranno la partecipazione delle prime due classificate della Serie A e delle due finaliste della Coppa Italia. Per quanto riguarda gli accoppiamenti, chi si aggiudicherà lo scudetto sfiderà la finalista di coppa, mentre la vincitrice della Coppa Italia se la vedrà contro la seconda classificata in campionato.

Nel caso in cui una o entrambe le finaliste della Coppa Italia chiudessero al primo e/o al secondo posto della classifica del campionato, prenderanno parte alla competizione la terza ed eventualmente la quarta classificata del campionato. Le semifinaliste della Coppa Italia non matureranno alcun diritto a partecipare alla manifestazione, che privilegerà la graduatoria finale della Serie A per fare in modo che la lotta per le prime posizioni non sia limitata solo al piazzamento Champions League, alla quale partecipano di diritto le prime due forze del campionato.