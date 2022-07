ufficiale Samp Women, addio a sorpresa di Martinovic. Era stata confermata pochi giorni fa

Solo pochi giorni fa la Sampdoria Women aveva annunciato sul proprio sito il rinnovo di Melania Martinovic e altre nove calciatrici, ma oggi l'attaccante classe '93 ha annunciato sui propri social l'addio, a sorpresa, al club: "La vita è imprevedibile, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione ho deciso di interrompere il mio cammino con la Sampdoria per cimentarmi in un’altra importante sfida, un nuovo capitolo della mia vita. - scrive la giocatrice - Insieme abbiamo gioito, pianto, lottato senza mai perdere la serenità di lavorare insieme. Ringrazio la società, il mister, tutto lo staff tecnico e medico, tutti e dico davvero tutti gli addetti ai lavori. Ringrazio infine il direttore sportivo Marco Palmieri, una persona fantastica dentro e fuori dal campo, un uomo semplice di grandi valori, il primo a credere in me, il primo a cui devo tanto. Vi faccio il mio più sincero in bocca al lupo. Vi sarò per sempre grata".