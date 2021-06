Francia, dopo la Germania c'è l'Ungheria. Lloris: "Dovremo essere più dinamici nei movimenti"

vedi letture

"Domani contro l'Ungheria avremo molto più la palla che nell'ultima partita. Sta a noi usare bene la palla ed essere più dinamici nei movimenti per creare spazio per i nostri attaccanti". Così il portiere della Francia, Hugo Lloris, alla vigilia della sfida contro l'Ungheria, valida per il gruppo F di Euro 2020. "Servirà anche essere clinici, come lo siamo stati contro la Germania".