Francia eliminata, Mbappé chiede scusa per il rigore: "Volevo aiutare la squadra ma ho fallito"

Lungo post su Twitter per Kylian Mbappé. L'attaccante francese, che ha fallito il rigore decisivo ieri sera contro la Svizzera, ha voluto mandare un messaggio ai sostenitori: "Molto difficile voltare pagina. La tristezza è immensa dopo l'eliminazione, noi non abbiamo potuto raggiungere il nostro obiettivo. Sono desolato per il rigore. Ho voluto aiutare la squadra ma ho fallito. Prendere sonno sarà difficile ma sono i pericoli di questo sport che amo tanto. So che voi tifosi siete delusi, ma vorrei allo stesso tempo ringraziarvi per il vostro sostegno e di aver sempre creduto in noi. Sarà più importante rialzarsi ancora più forti per le prossime sfide che verranno. Complimenti e buona fortuna alla Svizzera".