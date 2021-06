Germania, Musiala: "Quando sono entrato Low mi ha detto di fidarmi di me stesso"

vedi letture

"Il ct Low prima della sostituzione mi ha detto di fidarmi di me stesso", così il giovane centrocampista Jamal Musiala ha rivelato alla Bild cosa glie era stato chiesto dal tecnico prima del suo ingresso in campo: "Mi ha detto di giocare nello spazio e andare avanti in maniera aggressiva perché non avevo nulla da perdere e dovevo solo dare il massimo. Sono estremamente felice di esserci riuscito, di essere entrato e aver contribuito al 2-2 finale e di aver giocato in un torneo così importante. - continua Musiala guardando poi all'Inghilterra - Non vedo l'ora di sfidarla, quella è la mia seconda casa e conosco diversi loro giocatori. Ho già parlato della gara con Bellingham e mi aspetto una grande partita qualunque cosa accada. A Wembley contro l'Inghilterra può essere solo una grande partita".