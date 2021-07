Le pagelle di Bonucci - Leo di Wembley, con lui Sterling non passa mai

"Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta!" A fine partita Leonardo Bonucci, autore del gol del pari, a segno nuovamente su rigore, è incontenibile. Una prestazione sontuosa nel tempio del calcio. Voto 9 per La Gazzetta dello Sport: "Grandissima partita in chiusura, in alleggerimento con retropassaggi incredibili, e anche il gol. Più il rigore splendido". Per il Corriere dello Sport la sua gara è da 8 in pagella: "È l’unico, con Chiellini, a conservare razionalità dentro l’avvio confuso. Rischia il rigore su Sterling, prende il giallo, va a firmare il gol del pareggio con la cattiveria di un centravanti. E’ il più anziano ad aver mai segnato in una finale dell’Europeo, ma dimostra l’entusiasmo di un ragazzino. Fa centro anche su rigore". Mezzo voto in più sul Corriere della Sera: "Leo di Wembley azzanna il pallone davanti alla porta e rimette in carreggiata una partita nata storta. E Sterling non lo passa mai. Rigorista doc".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8,5

Corriere della Sera: 8,5

Repubblica: 8