Il siparietto tra CR7 e Courtois a fine partita: "Fortunato, eh? La palla non voleva entrare"

Al termine della sfida persa dal suo Portogallo contro il Belgio, Cristiano Ronaldo si è salutato con Thibaut Courtois. Il fuoriclasse portoghese ha parlato brevemente con il portiere del Real Madrid. I canali ufficiali della UEFA hanno pizzicato questo momento, riportando le parole esatte pronunciate con un mezzo sorriso piuttosto amaro: "Fortunato, eh? La palla non voleva entrare oggi. Buona fortuna".

🗣️ "[The ball] didn't want to go in today."

🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021