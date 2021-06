Inghilterra-Germania, Henderson. "Eccitante. Sono queste le partite che vogliamo giocare"

vedi letture

Jordan Henderson, centrocampista dell'Inghilterra, si proietta agli ottavi di finale di Euro 2020 contro la Germania, in programma martedì alle ore 18 a Wembley: "È eccitante, si tratta di una grandissima sfida che non vediamo l'ora di affrontare. Sapevamo che qualsiasi squadra avessimo affrontato sarebbe stata una grande sfida. E con la Germania sarà senz'altro così. Quindi dobbiamo prepararci bene, essere pronti e dare tutto".

"Una partita speciale, senz'altro una gara speciale. Per i giocatori, per i tifosi, per tutti quelli che la seguiranno. È una grande partita e sono le partite così quelle che tu vuoi giocare in tornei come questo. È molto eccitante, tutti non vedono l'ora che si giochi. Per quanto riguarda noi giocatori, dobbiamo restare concentrati e assicurarci di dare tutto sul campo e non avere rimpianti".