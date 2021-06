Kroos e la rivelazione Gosens: "Per me non è una sorpresa, sapevo che avrebbe fatto bene"

Nel corso del consueto podcast con il fratello Felix, Toni Kroos ha parlato di Robin Gosens, grande rivelazione della Germania e autore di una grandissima prestazione contro il Portogallo: "Quando giochi all'estero, sei sempre un po' "nascosto". L'Atalanta è forse una squadra poco conosciuta, anche se la scorsa stagione è arrivata ai quarti di finale di Champions League. Ma Gosens per me non era uno sconosciuto. Sapevo che avevano una buona squadra e che avrebbe fatto bene in Nazionale. Dal punto di vista sportivo non è una grande sorpresa per me".