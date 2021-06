L'invasione della Tartan Army: migliaia di scozzesi nel centro di Londra in attesa del match

In queste ore Londra sta vivendo una vera e propria invasione da parte dei tifosi scozzesi in vista di Inghilterra-Scozia di questa sera. La Tartan Army già dalla giornata di ieri si è riversata nella capitale britannica e in queste ore precedenti il match ha riempito le vie e le piazze principali, come la centrale Leicester Squadre.