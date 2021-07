La gioia di Max Pezzali dopo la vittoria di Wembley: "Per una volta è stata la dolce legge del gol"

"Che bello, per una volta è stata la dolce legge del gol. Anzi, la dolce legge del “vince il migliore”. Era da tempo che noi italiani non vincevamo un torneo dominando in modo così assoluto: tecnica, voglia di giocare, capacità di soffrire". Così Max Pezzali, contante e leader degli 883, intervistato dal Corriere di Torino.

Qual è il giocatore della Nazionale di Mancini che sarebbe perfetto protagonista di un brano degli 883?

"Ce ne sono parecchi, è una squadra piena di underdog. Giocatori non troppo appariscenti ma che hanno dato tutto quello che avevano e sono stati determinanti. Per certi versi chi rappresenta meglio la narrativa degli 883, cioè la poetica della sfiga, è Spinazzola: proprio quando stai per arrivare al traguardo, tac, ti capita qualcosa che te lo impedisce",