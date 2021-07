La moviola di Pieri: "Forse non due palloni ma un palloncino. Comunque il rigore non c'era"

Dagli studi della Rai, l’ex arbitro Tiziano Pieri analizza la prestazione dell’arbitro Makkelie nella direzione di gara di Inghilterra-Danimarca: “Norgaard su Kane sembra rigore, poi l’immagine fa vedere che è lo stesso Kane a colpire la gamba dell’avversario. Il rigore inglesi? Dalle riprese, sembrerebbe che ci fossero due palloni abbastanza vicini, se fosse così l’assistente avrebbe dovuto indicare all’arbitro di fermare il gioco. A me non sembra però un pallone, ma un palloncino che si è appoggiato sul terreno di gioco, la forma è più allungata rispetto a quella di un pallone. Quanto al rigore, molto probabilmente Makkelie sanziona l’ancata di Jensen ma Sterling è già in tuffo: il VAR conferma la decisione con un silent check. A mio modo di vedere, non è rigore perché è già in tuffo simulando un contatto con Maehle che non c’è”