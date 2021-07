Luis Enrique: "In finale tanti tifosi inglesi allo stadio, sarà una situazione un po' particolare"

"L'Inghilterra potrebbe arrivare in finale e ci sarebbero tanti tifosi inglesi allo stadio”. Il tema della disparità di trattamento emerge anche nella conferenza stampa di Luis Enrique: “A prescindere da questi fattori è una situazione particolare, spero ci siano tifosi sia italiani e spagnoli allo stadio più che inglesi. Non possiamo gestire questa situazione ma non disperdiamo troppe energie a parlarne".

