Marco Rossi punge CR7: "È indisponente, la gente nota certi atteggiamenti"

È uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi e i suoi tifosi lo amano. Gli altri, invece, un po' meno, soprattutto a causa di un atteggiamento che spesso risulta arrogante. Marco Rossi, CT dell'Ungheria, ha spiegato perché secondo lui Cristiano Ronaldo non piace a tutti: "È un grandissimo campione - ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - ma a volte può essere indisponente per come si comporta. Dopo il calcio di rigore segnato contro di noi ha esultato come se avesse segnato in una finale. E queste la gente le nota…".