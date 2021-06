Spagna, Llorente: "Grato a Luis Enrique: voglio ripagare la fiducia che ha avuto in me"

vedi letture

Il difensore della Spagna Diego Llorente ha parlato in conferenza della convocazione di Luis Enrique: "Dal momento in cui il mister mi ha chiamato è stata una gioia immensa e mi ha fatto dimenticare il mio brutto momento. Sono molto grato a lui di essere qui. La competizione è pesante e devi essere concentrato in ogni momento. Cerco di ripagare quella fiducia che ha avuto in me".