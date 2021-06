Svezia-Polonia, è Forsberg la Star of the match: grazie alla sua doppietta

Emil Forsberg è la Star for the match di Svezia-Polonia. Il numero 10 scandinavo viene premiato dalla UEFA per la doppietta messa a segno nella vittoria per 3-2 sulla squadra di Paulo Sousa. Una vittoria che permette ai gialloblù di chiudere al primo posto del girone davanti alla Spagna.