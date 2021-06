Allegri alla Continassa: lungo colloquio, Max inizia a disegnare la sua nuova Juve

Riecco Massimiliano Allegri. Tornato in sella alla Juventus, il tecnico livornese ha fatto il primo bagno bianconero della sua seconda avventura a Torino. Era il giorno del primo vero confronto con la dirigenza, almeno dopo la nomina, e lo è stato: tre ore di colloquio alla Continassa, presenti tra gli altri Cherubini e Nedved, ma soprattutto tutto lo staff di Allegri. Che ne ha approfittato, tra le altre cose, per prendere le misure… delle nuove divise che indosseranno lui e i suoi collaboratori. Difficile, del resto, vederlo in tuta, almeno nei giorni di gara. Sul piatto, ovviamente, anche la pianificazione per il futuro, che vuol dire anzitutto mercato: riparte la trattativa per Dybala, mentre Morata è più vicino alla conferma e Chiellini al rinnovo. Sempre in bilico la posizione di Cristiano Ronaldo, rispetto alla cui voglia di partire la Vecchia Signora non farà barricate. Da capire il ruolo di alcuni giocatori che rientreranno dal prestito (due su tutti: Rugani e De Sciglio), la possibilità di una novità (Donnarumma per Szczesny) tra i pali e il principale obiettivo a centrocampo, un rinforzo “alla Pogba” se proprio il francese dello United sarà impossibile da riportare a Torino (oltre a Locatelli, sempre nel mirino, c’è l’idea di un Pjanic-bis e il gradimento per Aouar). Più vicino a tornare in bianconero anche Barzagli, nello staff di Allegri. Che inizia, con calma, a disegnare la sua nuova Juve.