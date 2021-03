Clamoroso a Torino: la Juve cade ancora. Addio scudetto, Paratici conferma Pirlo e CR7

Iniziare la primavera peggio di così era difficile. La Juventus lo fa rimediando la seconda prima casalinga in campionato nel 2021: un tonfo che fa rumore, anche di più rispetto al KO contro la Fiorentina a dicembre. Il Benevento corsaro a Torino, per la prima volta nella sua storia, non se lo aspettava nessuno. Invece i sanniti, complice il clamoroso errore del brasiliano Arthur (il peggiore di una squadra con pochissime sufficienze), espugnano l’Allianz col risultato di 1-0. E mettono una pietra sui sogni della Juve e di Andrea Pirlo, che pure nel post-partita non molla l’obiettivo scudetto. Difficile crederci davvero, con 10 punti di ritardo dall’Inter e senza più il vantaggio psicologico di una partita da recuperare rispetto a Conte&Co. La Juve, ora, deve guardarsi le spalle. E dare risposte. Il primo a farlo è Fabio Paratici, che si presenta a sorpresa nel dopo gara e ammette la “grande amarezza”, ma difende quello che a Torino si vede come uno dei tanti cicli aperti negli ultimi anni. Il primo che non porterà il tricolore in bacheca. E che andrà avanti, assicura, Paratici, nonostante tutto. Con Pirlo in panchina e Cristiano Ronaldo in campo..