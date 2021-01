Crotone demolito in 35' e ultimo. Ora il mercato per aiutare un calendario in discesa

Un Crotone a cui manca qualità e personalità e si sono visti tutti i limiti dei pitagorici nel confronto con la Roma, virtualmente chiuso dopo 35 minuti di gioco. Una squadra che non ha saputo reggere alla forza d'urto dei giallorossi, ai lampi di genio di Mkhitaryan e Borja Mayoral e che ha completato l'opera concedendo il rigore dello 0-3. Nel secondo tempo Golemic ha segnato il gol della bandiera e con un pizzico di fortuna in più sarebbe potuto arrivare anche il secondo gol. Ma i fatti parlano chiaro: squadra ultima in classifica, peggior difesa del campionato. Certo, il calendario non è stato clemente e allo "Scida", oltre alla Roma, vi hanno giocato praticamente tutte le big ad eccezione dell'Inter. Questo significa un girone di ritorno con più partite alla portata tra le mura amiche. Per questo sarà necessario intervenire sul mercato e aggiustare l'aggiustabile prima di una seconda parte di stagione decisiva. Prima di tutto qualcosa in difesa, ballerina in questa partita. Davanti si è rivelato invece imprescindibile Messias.