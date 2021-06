Football's coming home. L'Inghilterra fa festa, addio amaro di Low alla Germania

L'Inghilterra fa fuori la Germania agli ottavi e si spiana la strada verso la finale di Euro2020 (Ai quarti l'Ucraina, nell'eventuale semifinale una fra Danimarca e Repubblica Ceca). 2-0 il risultato finale di Wembley contro la Germania grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di Sterling e Harry Kane. Per l'attaccante del City è il terzo centro del torneo, per il capitano è invece la prima gioia dopo 4 partite. 4 partite che l'Inghilterra ha chiuso senza subire gol, col precedente del '66 che evoca dolci ricordi nelle menti dei Tre Leoni. Dall'altra parte la Germania che saluta l'Europeo senza particolari acuti, chiudendo una partita con pochissime palle gol create. Poteva pensarci Muller, sull'1-0, a riaprire il match. Ma il suo errore ha condannato i suoi ed il ct Joachim Low, all'ultima apparizione sulla panchina tedesca: "Dopo 15 anni devo prendermi una pausa, ma il futuro di questi ragazzi è roseo", ha confessato l'oramai ex nel post partita.