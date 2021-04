Il Napoli reagisce dopo il ko con la Juventus e trionfa contro la Samp. Gattuso ritrova Osimhen

Una vittoria importante, non soltanto per poter riprendere la corsa Champions. Il Napoli di Gattuso vince 2-0 contro una Sampdoria troppo timida e poco pericolosa negli ultimi 16 metri. Tante occasioni sprecate, ma alla fine gli azzurri conquistano un successo fondamentale: cancellata la sconfitta contro la Juventus e corsa al quarto posto ancora apertissima, il rush finale si infiamma a otto giornate dal termine.