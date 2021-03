L'Under 21 impatta contro la Spagna: pari e polemiche, per passare serviranno tre punti

Gara accesissima tra Italia e Spagna nella seconda giornata dell'Europeo Under 21. Gli Azzurrini di Nicolato, dopo un ottimo primo tempo, rischiano di perdere nel finale dopo la doppia espulsione di Scamacca e Rovella, con gli Azzurri che come nella prima gara con la Repubblica Ceca chiudono nuovamente in nove uomini la partita. Protagonista assoluto nelle file degli Azzurri Marco Carnesecchi, che salva il pari con un miracolo nel recupero, mentre nella Spagna brillano in pochi, con un Mingueza negativo, anch'esso espulso. Agli uomini di Nicolato ora basterà una vittoria contro la Slovenia per passare il turno, ma il futuro nell'Europeo è tutt'altro che scontato.