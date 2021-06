Massimo risultato col minimo sforzo. La Francia c'è (pur senza stelle), la Germania ancora no

Una Francia estremamente cinica sfrutta al meglio un autogol piuttosto goffo di Mats Hummels e batte 1-0 la Germania nella prima sfida dell'Europeo. Un successo fondamentale, vista la difficoltà di un girone con Portogallo e Ungheria, per i galletti di Didier Deschamps. In chiaroscuro il tridente delle meraviglie Griezmann-Benzema-Mbappé, mentre difesa e centrocampo dei Campioni del Mondo hanno dato risposte incoraggianti in vista del prossimo futuro. Discorso diverso per la Germania: la squadra di Low, dopo un primo tempo sottotono, ha alzato il ritmo nella ripresa creando gioco e qualche occasione da gol, ma come detto la retroguardia francese ha sempre retto l'urto. I Bleus si portano così a 3 punti insieme al Portogallo, mentre la Germania resta ferma a zero.

Nel post partita tanti i commenti, da una parte e dall'altra: Didier Deschamps è ovviamente soddisfatto, così come Adrien Rabiot (partito titolare). Nella Germania invece tanto rammarico e un pizzico di preoccupazione in vista delle prossime due gare del girone, dal ct Low a Kroos e Kimmich.