Re CR7 e il suo esercito abdicano: il Portogallo è fuori. Belgio ai quarti ma col timore infortuni

Il re e il suo esercito hanno dovuto deporre la corona: il Portogallo campione in carica d'Europa è eliminato e lascia Euro 2020 agli ottavi di finale. Fatale per Ronaldo e compagni lo scontro perso 2-0 con il Belgio di Lukaku (a proposito, nessun vero vincitore dallo scontro con CR7), risultato tutt'altro che spettacolare nella produzione e creazione del gioco ma estremamente cinico nel riuscire a sfruttare gli episodi a suo favore, conquistandosi così il quarto di finale di venerdì prossimo contro l'Italia a Monaco di Baviera. La statistica racconta di una cabala favorevole ai belgi, ma il problema per la selezione allenata da Martinez, semmai, sarà nel dover fare i conti con l'infermeria: durante la sfida col Portogallo il ct dei Diavoli Rossi ha infatti perso per sospetti infortuni prima De Bruyne e poi Hazard, i due giocatori di maggior cifra tecnica dell'intera squadra. Una situazione che interessa, e non poco, anche Mancini e i suoi.