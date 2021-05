Salvi fino a dieci dalla fine: un punto e tanto rammarico per lo Spezia in casa della Samp

vedi letture

Occasione sfumata per lo Spezia di Vincenzo Italiano. Gli Aquilotti pareggiano in casa della Sampdoria per 2-2 e allungano comunque a +4 sul terzultimo posto rappresentato dal Benevento. Una partita incanalata sui giusti binari per Terzi e compagni che trovano il vantaggio con Pobega ma prima della fine del primo tempo arriva la rete di Verre che pareggia i conti. Nella ripresa Farias si divora il vantaggio colpendo il palo da pochi passi, facendo il paio con un clamoroso errore anche nel primo tempo, ma alla fine ancora Pobega porta avanti gli spezzini che fino a dieci minuti dalla fine sarebbero salvi quando si materializza la beffa firmata da Keita Balde. Trasferte finite per lo Spezia che disputerà le ultime due partite al “Picco” contro Torino e Roma. Per coronare il sogno chiamato salvezza.