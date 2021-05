Atalanta indiavolata nel 2021 e una panchina d'oro. Il Parma? L'esatto opposto

Con la sconfitta subita contro il Torino, il Parma è retrocesso matematicamente in Serie B. Una sola vittoria dei ducali da quando sulla panchina D'Aversa è subentrato a Liverani. Sei sconfitte e un pari nelle ultime sei per gli emiliani. Atalanta in grande spolvero visto che ha conquistato 20 punti su 24 disponibili nelle ultime otto.

I nerazzurri hanno vinto le ultime due sfide giocate al Tardini. Ciò nonostante i precedenti parlano nettamente a favore del Parma (12 vittorie a 5 per i gialloblu) che però non battono in casa gli orobici dal 25 settembre 2013 (4-3).

La panchina più prolifica della A resta quella dell'Atalanta, con 15 reti segnate da giocatori entrati a partita in corso. 36 gol fatti nei primi tempi, i nerazzurri hanno anche questo record al loro attivo. E nel 2021 la squadra di Gasp viaggia ad un ritmo indiavolato: 2,24 punti di media a partita, meglio solo l'Inter con 2,45. E all'ultimo posto chi troviamo? Se avete risposto Parma avete indovinato gli emiliani sono la peggior squadra in questo anno solare con la miseria di 0,40 punti a partita fatti. Non solo, 18 sono i punti persi nei secondi tempi da questa squadra, nessuno ha fatto peggio. E giusto per continuare con i numeri negativi, i gialloblu hanno il peggior attacco del torneo con 36 gol fatti e sono anche la peggiore compagine in casa con soli 11 punti raccolti.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, B E C)

12 vittorie Parma

12 pareggi

5 vittorie Atalanta

37 gol fatti Parma

27 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1929/1930 Serie B Parma vs Atalanta 2-1

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2019/2020 Serie A Parma vs Atalanta 1-2