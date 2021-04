Fonseca e la sua bestia nera(zzurra)!

Ingabbiato da Gasperini: Fonseca ha affrontato tre volte il suo collega...e per tre volte è uscito dal campo con zero punti. Un'unica gara finora giocata in casa dal portoghese ed è Roma-Atalanta della scorsa stagione, vinta dai nerazzurri per 2-0 con gol di Zapata e De Roon.

Questi tre precedenti sono gli stessi che Fonseca ha contro l'Atalanta, che sta diventando una sorta di bestia nera (o nerazzurra se preferite) per lui.

In generale Gasperini non ha una buona tradizione con la Roma, però ha ottenuto sei risultati utili di fila contro i giallorossi (4 vittorie e 2 pari). Non perde dalla prima giornata del campionato 2017/18 (il 20 agosto 2017 finì 1-0 per la Roma a Bergamo con gol di Kolarov).

TUTTI I PRECEDENTI FONSECA VS GASPERINI

0 vittorie Fonseca

0 pareggi

3 vittorie Gasperini

2 gol fatti squadre Fonseca

8 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FONSECA VS ATALANTA

0 vittorie Fonseca

0 pareggi

3 vittorie Atalanta

2 gol fatti squadre Fonseca

8 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS ROMA

8 vittorie Gasperini

4 pareggi

12 vittorie Roma

32 gol fatti squadre Gasperini

43 gol fatti Roma