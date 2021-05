Monza ricordati di Ganz e Stroppa. Il Brescia di Clotet una locomotiva

Il Monza non ha la meglio fra le mura di casa quando ospita il Brescia dalla stagione 1988-1989. Era il 16 ottobre, sesta giornata di cadetteria, il derby regionale terminò col punteggio di 2-0: Ganz all’11’ a sbloccare lo zero a zero, Stroppa al 30’ per il raddoppio. Erano i biancorossi di mister Frosio.

Successivamente ecco, in ordine sparso, 3 segni X (compreso l’1-1 dell’ultimo faccia a faccia nel 1999-2000: Ambrosi per i locali, Zanoncelli per gli ospiti) e 1 successo delle Rondinelle (0-2 nel 1993-1994 con doppietta di Baronchelli).

Il bilancio dei precedenti sorride ai brianzoli, avanti per numero di vittorie, 10-8, e gol marcati, 31-27, mentre i pareggi ammontano a 10.

Lo 0-0 è il punteggio più ricorrente, un risultato che potrebbe scontentare entrambe.

Il Monza per conquistare la Serie A sarebbe costretto a passare per gli spareggi (ma anche un successo potrebbe non bastare, in parte dipenderà anche da Pescara-Salernitana). Mentre il Brescia potrebbe restare fuori proprio dai play-off, a tutto vantaggio di Spal e ChievoVerona (sempre che quest’ultime due facciano punti contro Cremonese e Ascoli).

All’andata fu 0-1 con rete di Frattesi al 55’.

Il Monza conta 64 punti, 33 in casa (9V – 6X – 3P con 27GF e 14GS).

Il Brescia risponde con 53, 21 in esterna (5V – 6X – 7P con 23GF e 26GS).

Entrambe le compagine sono reduci da un successo nel turno di venerdì pomeriggio, rispettivamente contro Cosenza e Pisa.

Concludiamo con la classifica del 2021. Il Monza ha viaggiato a 1,67 punti/match, dietro soltanto a Empoli e Lecce; il Brescia ha tenuto comunque un buon passo, 1,52 punti/match, da nona piazza (e con Clotet seduto in panchina ha raccolto 41 punti sui 48 disponibili).

CONFRONTI DIRETTI A MONZA (SERIE B)

28 incontri disputati

10 vittorie Monza

10 pareggi

8 vittorie Brescia

31 gol fatti Monza

27 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA A MONZA (SERIE B)

Monza-Brescia 2-3, 4° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A MONZA (SERIE B)

Monza-Brescia 1-1, 7° giornata 1999/2000