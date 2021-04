Quel rigore che illuse Semplici contro Fonseca. Portoghese imbattuto coi sardi

Tra Semplici e Fonseca c'è un solo precedente. In Roma-Spal, gara valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A 2019/20, furono i giallorossi, allenati dal tecnico portoghese ad avere la meglio per 3-1. La squadra di Semplici andò addirittura in vantaggio allo scadere del primo tempo (rigore di Petagna), ma nella ripresa arrivò la rimonta dei capitolini.

Semplici e la Roma, una storia dove non esistono...pareggi. In cinque partite il tecnico toscano ha avuto la meglio in due circostanze, mentre tre volte è uscita vittoriosa la compagine giallorossa. Curioso vedere come le due affermazioni di Semplici siano arrivate nella stessa stagione: 2018/19, en plein tra andata e ritorno, punti importanti per determinare la salvezza della Spal.

Fonseca e il Cagliari, atto quarto. Finora il portoghese non ha mai perso contro i sardi, vincendo in due circostanze e pareggiando una volta. Il pareggio è arrivato al primo incrocio: Roma-Cagliari 1-1 il 6 ottobre 2019.

TUTTI I PRECEDENTI SEMPLICI VS FONSECA

0 vittorie Semplici

0 pareggi

1 vittoria Fonseca

1 gol fatto squadre Semplici

3 gol fatti squadre Fonseca

TUTTI I PRECEDENTI SEMPLICI VS ROMA

2 vittorie Semplici

0 pareggi

3 vittorie Fonseca

6 gol fatti squadre Semplici

10 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI FONSECA VS CAGLIARI

2 vittorie Fonseca

1 pareggio

0 vittorie Cagliari

8 gol fatti squadre Fonseca

6 gol fatti Cagliari