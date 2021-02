Roma bulldozer all'Olimpico. Giallorossi macchina da gol (nel primo tempo)

La Roma è l'unica squadra di Serie A a non aver perso nemmeno una partita nello stadio di casa. Per dirla tutta, i giallorossi hanno anche il miglior rendimento interno di tutto il lotto con 27 punti raccolti in 11 partite interne. L'Udinese è in serie positiva da tre partite (due vittorie e un pari). Quattro col recupero del match contro l'Atalanta (due vittorie e due pari). Un malloppo di 8 punti, importanti, che hanno ritirato fuori i bianconeri dalla zona caldissima della classifica.

L'ultima sfida all'Olimpico, l'ha vinta proprio la formazione friulana (0-2) che ha posto fine ad una serie di sei vittorie consecutive giallorosse. Il successo dell'Udinese è comunque un risultato poco frequente: sette vittorie in 46 precedenti. Il risultato ritardatario è il pareggio: l'ultimo è l'1-1 del 7 marzo del 2009.

Una macchina da gol nei primi tempi: la Roma riesce a capitalizzare molto nei primi 45 minuti. I 27 gol segnati nella prima frazione rappresentano un record per questa Serie A (e anche gli 11 nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo). Se le partite finissero all'intervallo, la formazione di Fonseca sarebbe seconda in classifica con 41 punti dietro solo al Milan (46).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

27 vittorie Roma

12 pareggi

7 vittorie Udinese

103 gol fatti Roma

51 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1950/1951 Serie A Roma vs Udinese 4-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Roma vs Udinese 0-2