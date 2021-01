Spezia e un grosso dispiacere al Verona. Le riprese maledette per i liguri

Sette partite senza vittorie per lo Spezia, che ha portato a casa solamente tre punti in questo lasso di tempo, finendo per essere risucchiato nella zona calda della classifica. In particolare sono state molto negative le ultime cinque partite con un solo pari e ben quattro sconfitte rimediate dalla squadra allenata da Italiano. Il Verona invece è a digiuno di vittorie da tre gare (un pari e due sconfitte). La squadra gialloblu in trasferta però ha riportato solo una battuta d'arresto finora in sei gare disputate.

Questa è la prima sfida in A tra Spezia e Verona, però liguri e veneti vantano diversi incroci nelle serie minori. In 17 partite giocate in casa dei bianconeri, solamente due volte si sono verificati pareggi e l'ultimo è addirittura risalente al 3 gennaio 1937. Visto che questa partita si giocherà il 3 gennaio 2021 possiamo dire che è avvenuto esattamente 84 anni fa. Le ultime tre gare giocate in riva al mar Ligure le ha vinte il Verona. Ma Spezia significa anche un grosso dispiacere per i gialloblu; nei play out di B della stagione 2006/07 la formazione ligure vinse in casa 2-1 e pareggiò al Bentegodi per 0-0 spedendo così gli scaligeri in C.

Spezia abbonato ormai ai rigori contro. Ne sono stati fischiati ben sei a sfavore della compagine di Italiano (cinque dei quali trasformati). Un numero che rappresenta un primato negativo. Così come da primato è il differenziale tra i rigori a favore e quelli contro che è di meno cinque. Sempre sui bianconeri possiamo dire che hanno perso una caterva di punti nei secondi 45 minuti. Se le partite fossero finite all'intervallo attualmente lo Spezia avrebbe la bellezza di 22 punti contro gli 11 che ha in realtà. Solo il Torino ha fatto peggio con 14 punti persi nella ripresa.

TUTTI I PRECEDENTI A LA SPEZIA (SERIE B E C)

10 vittorie Spezia

2 pareggi

5 vittorie Verona

26 gol fatti Spezia

15 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A LA SPEZIA

1929/1930 Serie B Spezia vs Verona 0-1

L'ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA

2018/2019 Serie B Spezia vs Verona 1-2