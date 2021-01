Torta con 200 candeline per mister Inzaghi

vedi letture

Filippo Inzaghi sabato taglierà il traguardo delle 200 panchine nei campionati professionistici italiani.

Alle 38 col Milan nella Serie A 2014-2015, infatti, dobbiamo aggiungere le 83 raccolte col Venezia fra il 2016 e il 2018 in Serie C, cadetteria, play-off di Serie B, le 21 messe assieme col Bologna 2018-2019 nel massimo torneo, infine, le 57 a cui è arrivato col Benevento nelle ultime due stagioni partendo dal secondo livello del nostro calcio.

In questo percorso mister Antonio Conte è stato avversario solo in una occasione, nel 2-5 incassato un girone fa nel recupero della prima giornata 2020-2021.

Un po’ di più, 4, gli incroci di uomini e schemi col Milan: zero successi, 2 segni X, 2 battute d’arresto. I pareggi sono arrivati nei derby meneghini 2014-2015. Le sconfitte alla guida del Bologna prima e, già citata, del Benevento poi.

Benevento-Inter di qualche mese fa è anche l’unico faccia a faccia fra l’ex CT azzurro e gli Stregoni.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E INZAGHI IN CAMPIONATO

1 vittoria Conte

0 pareggi

0 vittorie Inzaghi

5 gol fatti squadra di Conte

2 gol fatti squadra di Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IL BENEVENTO IN CAMPIONATO

1 vittoria Conte

0 pareggi

0 vittorie Benevento

5 gol fatti squadra di Conte

2 gol fatti Benevento

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E L’INTER IN CAMPIONATO

0 vittorie Inzaghi

2 pareggi

2 vittorie Inter

3 gol fatti squadre di Inzaghi

9 gol fatti Inter