Khephren Thuram, alla prima stagione con la Juventus. Facendo meglio dei compagni

È quasi sempre uno dei migliori in campo, eppure Khephren Thuram non è sempre stato titolare inamovibile nella Juventus. Vuoi perché Thiago Motta ha sempre considerato Locatelli come un intoccabile - dandogli la fascia da capitano nell'ultimo periodo - oppure perché i colpi della scorsa estate, da Douglas Luiz e Koopmeiners venivano accompagnati da una certa dose di pressione, visti gli oltre 110 milioni spesi. E poi perché McKennie ha fatto sempre molto bene quando impiegato, in qualsiasi ruolo.

Così Thuram per un periodo non ha avuto lo status del necessario a ogni costo. Forse lo aveva raggiunto nelle ultime settimane, salvo poi vedere l'esonero del tecnico italo brasiliano e l'arrivo di Igor Tudor. Bisognerà capire se verrà considerato nella medesima maniera, seppur abbia dato risposte incoraggianti anche in momenti di difficoltà di tutta la squadra.

Così, arrivato per 20 milioni nella scorsa estate, ora Thuram ha gli occhi addossi di diversi club. Il Paris Saint Germain, per esempio, ma anche società di Premier League. Potrebbe essere una plusvalenza importante, anche se probabilmente si ripartirà da lui per la prossima annata, soprattutto in un reparto dove ci sono già alcuni problemini dovuti, appunto, ai tanti milioni spesi. Oggi Khephren Thuram compie 24 anni.