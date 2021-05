Le probabili formazioni di Crotone-Inter: Cosmi non rinuncia a Simy

vedi letture

Di seguito le ultime su Crotone-Inter, raccolte dai nostri inviati:

▪ Crotone-Inter - Sabato 1 maggio ore 18, stadio Ezio Scida

▪ Arbitra Alessandro Prontera, della sezione di Bologna

▪ Classifica: Crotone 18 punti, Inter 79 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CROTONE - Serse Cosmi si affida al suo ormai consueto 3-5-2 con Cordaz tra i pali e la difesa formata da Golemic, Magallan e Djidji. Ancora una volta a centrocampo Junior Messias, a due gol dalla doppia cifra in campionato. Insieme a lui ci saranno Molina e Cigarini, mentre sugli esterni spazio a Pedro Pereira e Reca. Tamdem d'attacco confermato: con Ounas ci sarà l'implacabile Simy, sempre a segno nelle ultime giornate.

COME ARRIVA L'INTER - Se l'Inter vince a Crotone e l'Atalanta sbaglia contro il Sassuolo, è già scudetto. Antonio Conte lo vuole subito, o quantomeno non intende lasciare nulla al caso in vista della trasferta dello Scida. Per questo motivo i nerazzurri con ogni probabilità non cambieranno faccia in Calabria. L'unico dubbio riguarda Lautaro che potrebbe lasciare spazio dal primo minuto ad Alexis Sanchez, ma al momento resta favorito l'argentino per far coppia con Lukaku.