Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio: out Pedro. Sarri conferma il tridente

vedi letture

Di seguito le ultime su Sampdoria-Lazio raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Sampdoria-Lazio - Mercoledì 31 agosto, ore 18.30, stadio Ferraris

▪ Arbitra Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna

▪ Classifica: Sampdoria 1 punto, Lazio 7 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN/Sky

Rincon e Sabiri mezzali, torna Vieira in mezzo al campo

Dimenticare al più presto la batosta di Salerno. E’ l’obiettivo della Sampdoria che contro la Lazio vorrà cercare di rialzare la testa. Marco Giampaolo dovrebbe schierare nuovamente in difesa Bereszynski a destra con Augello a sinistra e la coppia centrale formata da Ferrari e Colley. In mezzo al campo ritorna Vieira, con Rincon e Sabiri mezzali mentre Leris e Djuricic saranno gli esterni che dovranno innescare Caputo.

Pedro si è fermato di nuovo, confermato il tridente Anderson-Immobile-Zaccagni

Dopo il gol all’Inter sperava di giocare finalmente titolare quest’anno, invece Pedro si è fermato di nuovo. Lo spagnolo domenica in allenamento ha subito un infortunio alla caviglia sinistra ed è in dubbio per la trasferta di Genova mercoledì sera: confermato quindi il tridente Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. A centrocampo scalpita invece Luis Alberto, che potrebbe tornare dal 1’ con Cataldi e Milinkovic: attenzione anche a Marcos Antonio, che spera in una chance in mediana. In difesa solo conferme: Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic davanti a Provedel.