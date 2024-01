Lazio-Napoli, le probabili formazioni: quante assenze in attacco. Tocca a Castellanos e Raspadori

Ultimo weekend di Serie A in compagnia del mercato, poi gli allenatori della massima divisione potranno tirare un sospiro di sollievo e le squadre concentrare tutti gli sforzi mentali sul campo e sul finale di stagione. Di seguito le ultime dai campi di Lazio-Napoli raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Lazio-Napoli - Domenica 28 gennaio, ore 18.00, stadio Olimpico

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Lazio 33 punti, Napoli 31 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Lazio senza Immobilke e Zaccagni, ma torna Castellanos dal 1'

Senza Immobile e Zaccagni, Sarri per il Napoli recupera Castellanos che giocherà in attacco con Felipe Anderson e Isaksen. A centrocampo Luis Alberto e Vecino si giocano la maglia per completare il reparto con Rovella e Guendouzi. In difesa Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic con Provedel tra i pali. Patric prova a recuperare per la panchina. (da Roma, Riccardo Caponetti)

Tridente tutto nuovo: fuori Simone e Kvaratskhelia, spazio a Raspadori e Lindstrom

Un Napoli in piene emergenza verso la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Saranno molte le assenze da affrontare: mancheranno gli squalificati Simeone, Cajuste e Kvaratshelia, gli infortunati Meret, Olivera e Natan con Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa. Ci sarà Gollini tra i pali con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus nell schieramento a tre. Sugli esterni spazio a Mazzocchi a destra e Mario Rui a sinistra, in mezzo Lobotka con Zielinski (ballottaggio con Demme). Il centravanti sarà Raspadori con Politano a destra e Lindstrom a sinistra, con Ngonge pronto a subentrare a gara in corsa. (da Napoli, Arturo Minervini)