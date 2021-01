"Balotelli crac, Empoli in fuga e Salernitana ko". Le aperture dei quotidiani sulla Serie B

vedi letture

Monza-Lecce senza Balotelli, out durante il riscaldamento, e senza gol. La vittoria dell'Empoli che vola in testa e il ko della Salernitana. Sono questi i tre temi principali della 17^ giornata di Serie B andata in scena ieri che ritroviamo sui tre principali quotidiani sportivi in edicola. Solo uno di questi, Il Corriere dello Sport, si sofferma però già nel titolo sulla bufera arbitrale di Salerno con i padroni di casa che si sono duramente lamentati della doppia espulsione ai propri danni che ha compromesso la gara e la possibilità di restare in testa alla classifica. Questi i titoli principali che troviamo sui tre quotidiani sportivi in edicola:

Gazzetta dello Sport: “Balotelli ha fatto crac. Lecce e Monza senza gol”; “L'Empoli cambia pelle e parte in fuga”; “La Salernitana crolla. Barison e Diaw gol: è Pordenone express”.

Corriere dello Sport: “Salernitana ko in nove. È bufera sull'arbitro”; “Empoli, blitz a Cosenza. Dionisi sigilla il primato”; “Balotelli out prima del via: Lecce e Monza non pungono”.

Tuttosport: “Balotelli infortunato. Il Monza si accontenta”; “Il Pordenone spegne la Salernitana”; “Empoli avanti tutta, Cosenza sbancata con Olivieri-Mancuso”.