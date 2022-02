Ceferin: "Con Agnelli non esiste più alcun rapporto, ma sono pronto ad ascoltarlo"

vedi letture

Aleksander Ceferin ha parlato nei giorni scorsi a "Le Journal du Dimanche", in un'intervista che oggi il Corriere dello Sport riprende in modo integrale. Spuntano alcune frasi su Andrea Agnelli ed il rapporto che c'era tra i due: "Quando hai persone nel tuo comitato esecutivo, incluso il presidente Andrea Agnelli, che negoziano e cercano di trovare soluzioni, è molto difficile immaginare questo scenario". Poi sul tradimento di Agnelli: "Sono state 48 ore stressanti. A causa del mio rapporto con Agnelli, ancora più intenso; oggi non esiste più. Sono ancora scioccato dal fatto che persone che sono state nel calcio per anni siano pronte ad ucciderlo da un giorno all’altro per i loro interessi. Se chiedessero un incontro, mi siederei. Non c’è niente di personale dietro. Anche con Agnelli".