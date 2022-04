Condò su La Repubblica: "Milan oltre i propri limiti. La sua anima è irriducibile"

vedi letture

Il giornalista Paolo Condò, sulle colonne de La Repubblica, ha elogiato il Milan. Questo un estratto di ciò che ha scritto: "Irriducibile è l'anima di questo Milan, che mantiene bene in vita il campionato [...], capace di dominare e prevalere pure in casa della Lazio dopo esserne stato subissato in avvio, in testa per almeno altri 3 giorni sognando un'impresa del Bologna. [...] il Milan continua a correre al di là dei propri limiti [...]. Il Milan dell'Olimpico è stato visibile ribellione rispetto a un destino che pareva nefasto [...]. Così il Milan ha vinto in casa di Inter [...], Napoli. Roma, Lazio e Atalanta, e ha pareggiato allo Juventus Stadium. Non è semplice spiegare perché risultati del genere [...] non valgano la blindatura del primato".