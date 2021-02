Conte trova la qualità e vince il derby. Gazzetta dello Sport: "Ora può andare in fuga"

"Ora può andare in fuga", titola La Gazzetta dello Sport sull'Inter di Antonio Conte. E' stata l'eclissi del Milan e l'apoteosi della Lu-La. Le reti della coppia nerazzurra mandano a +4 l'Inter ed inquietano i rossoneri. Sono 30 per Lautaro e Lukaku in campionato, ma ieri ha vinto tutta l'Inter. Da azioni manovrate di grande qualità alle superparate di Handanovic. L'Inter ora è da scudetto, con 57 reti in 23 partite. Ha il capocannoniere e la migliore coppia gol, un portiere che è tornato a fare miracoli e la difesa che ha messo in fila 3 clean sheet come non accadeva dall'ottobre 2012. Ed in mezzo l'Inter si è completata con la crescita di Eriksen e con Hakimi e Perisic che si sono presi le fasce.