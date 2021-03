Cristiano torna Ronaldo. Gazzetta dello Sport: "Vola a 770 gol e scavalca Pelè"

vedi letture

"Vola a 770 gol e scavalca Pelè", titola La Gazzetta dello Sport su Cristiano Ronaldo. Tornare indietro nel tempo non è un potere a sua disposizione, altrimenti lo avrebbe già fatto. Rispondere alle critiche è invece un'abilità sviluppata negli anni e la ferita nell'ego di CR7 era bella grossa. Buttato fuori dalla Champions e criticato in prima persona. E la tripletta di Cagliari aiuta certamente a medicare quella ferita: non bastava il gol di testa e nemmeno il secondo su rigore, è servita una tripletta. E poi l'esultanza ad indicare l'orecchio. Una risposta numerica e una a favore di telecamere. E' arrivato a quota 770 reti in carriera, staccando Pelè che stavolta gli fa i complimenti sui social: "Bravo, ti ammiro molto e non è un segreto. Festeggio il tuo record e un'amicizia che dura da diverso tempo".